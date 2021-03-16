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вторник, 16 марта 2021 15:48

Госслужащих наказали за то, что шли с работы на 2 мин. раньше

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Госслужащих наказали за то, что шли с работы на 2 мин. раньше
Японских работников наказали за то, что они шли с работы пораньше. Фото: ranok.ictv.ua

В Японии наказали 7 сотрудников городского управления образования Фунабаси за то, что они с мая 2019 года по январь 2021-го уходили с работы на 2 мин. раньше.

Они пытались успеть на автобус, пишет Sora News.

В заявлении управления образования указано, что сотрудники шли с работы в 17:13, чтобы успеть на автобус на 17:17. В табелях они указывали время выхода в 17:15. Работники спешили домой, ведь следующий автобус приходил через полчаса.

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Им объявили выговор. Теперь госслужащие и сотрудница, которая вносила в табели неправильное время, будут получать пониженную зарплату. Управление планирует получить 137 тыс. иен - 34,6 тыс. грн.

"Сколько компаний платят точно ежеминутно? В таком случае сотрудники, работающие одну минуту сверхурочно, должны получать за нее деньги", - прокомментировали ситуацию возмущенные граждане.

Ученые из Южной Кореи создали для 51-летнего Ким Чон Су точную копию его умершей жены. Об этой истории сняли документальный фильм под названием "Я встретил тебя".

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