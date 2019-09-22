Госдеп США отказался публиковать содержание разговора Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что разговор двух президентов является конфеденциальной информацией. Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдеп не будет публиковать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Помпео отметил, что содержание переговоров имеет строго конфиденциальный характер, поэтому распространять его не будут. Об этом госсекретарь США сказал в эфире телекомпании ABC.

"Вы знаете, что мы (Госдепартамент, - ред.) очень редко разглашаем стенограммы. Разговоры лидеров мира имеют конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельствах", - подчеркнул Помпео.

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Комитет США по вопросам разведки провел первые слушания относительно влияния Дональда Трампа на дело Джо Байдена в Украине. Расследуют, давил ли Трамп на Владимира Зеленского, чтобы открыть уголовное дело против семьи Байдена.