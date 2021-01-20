"Горжусь, что не начал войн": Трамп обратился к нации с прощальной речью

Трамп отметил, что в результате "смелой дипломатии" достиг ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации Джо Байдена. Трамп заявил, что "молится за успех" новой администрации.

Выступление главы государства опубликовали на YouTube-канале Белого дома. Трамп подчеркнул, что главным достижением считает избежание новых войн за время своего пребывания на посту.

"Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн. Я взял на себя тяжелые сражения, самые тяжкие бои, самые трудные выборы - потому что это то, для чего вы меня выбрали. Наша повестка была не о правых или левых, речь шла не о республиканцах или демократах, а о благе нации, всей нации... Американцы пришли в ужас от штурма Капитолия. Политическое насилие - это нападение на все, чем мы дорожим. Этого нельзя терпеть", - сказал он.

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Трамп также отметил, что в результате "смелой дипломатии" достиг ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. По мнению республиканца, он "объединил мир ради противостояния Китаю" и восстановил лидерство США на мировой арене.

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Инаугурацию Байдена как 46-го президента США, а также избранного вице-президента Камалы Харрис запланировано на 20 января.