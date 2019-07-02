Гонконг отказался от закона об экстрадиции

Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет. ФОТО: УКРИНФОРМ

Премьер-министр Гонконга Керри Лем заявила об отказе от закона об экстрадиции.

Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет, передает DW.

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Лем лично извинилась перед народом и заверила, что закон автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Закон об экстрадиции позволял властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-то преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.