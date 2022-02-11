Головоломка помогла спасти пенсионерку от психически больного преступника

Правоохранители смогли задержать нападавшего. Фото: Reuters

В американском штате Иллинойс голый психически больной мужчина ворвался в дом пенсионерки 80-летней Дениз Холт и 17 ч. держал ее в заложниках.

Спасти женщину помогла игра Wordle, в которой пользователи должны отгадать слово из пяти букв, пишет The Guardian. Пенсионерка ежедневно присылала своей дочери результаты игры. 5 февраля женщина не получила ни одного сообщения от матери, поэтому решила вызвать полицию.

"В поселке Линкольнвуд 32-летний злоумышленник ворвался в дом, пока женщина спала в постели. Он направил на нее ножницы, истекая кровью из-за порезов от разбитого окна. Сперва он сел возле пенсионерки, а потом предложил ей вместе пойти в душ. В итоге он закрыл ее в подвале", - говорится в сообщении.

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Тем временем полиция уже ехала к дому жертвы. После нескольких часов противостояния правоохранители смогли задержать нападавшего. Сейчас ему предъявили ряд обвинений: вторжение в дом с применением смертоносного оружия, похищение с отягчающими обстоятельствами и нападение на блюстителя порядка.

Холт во время инцидента не пострадала и считает, что ей очень повезло.

Wordle - это игра, которая ежедневно обновляется и дает пользователям шесть попыток для того, чтобы угадать слово. Ее запустили в октябре 2021-го. Игра быстро начала набирать популярность, поэтому издание NYT выкупило права на нее, чтобы разместить на своем сайте. В Wordle ежедневно играют миллионы людей в США.