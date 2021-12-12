Главы МИД "Большой семерки" подготовили санкции против России в случае ее агрессии

Встреча МИД "Большой семерки" проходила два дня в Ливерпуле. Фото: Reuters

Главы Министерств иностранных дел, которые входят в "Большую семерку", проводят встречу в Великобритании и готовятся единогласно предупредить Россию о последствиях агрессии против Украины.

Об этом сообщает La Repubblica.

"Есть ощущение, что страны-участницы нашли широкий союз по действиям... против Москвы, чтобы создать "реальное сдерживание". Есть разговоры об объявлении санкций — не превентивных, но в случае вторжения в Украину — большой силы. Короче говоря, фраза, которая чаще всего циркулирует в музее Ливерпуля, где проводится саммит, свидетельствует, что "Россия заплатит очень высокую цену", если решится вторгнуться на чужие территории", — пишет издание.

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Кроме главного заявления представители G7 опубликуют дополнительное, в котором и будет идти о санкциях против России в случае наступления на Украину.

Подробно указывать, какие экономические санкции ждут России указывать не будут.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. В частности, политики обсуждали ситуацию с российскими военными на границе с Украиной.