Глава Пентагона идет в отставку

Глава Пентагона Джеймс Маттис написал на имя президента США Дональда Трампа прошение об отставке. Фото: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Он завершит свои полномочия в конце февраля следующего года.



"Генерал Джеймс Мэттис уходит в отставку, пробыв на посту министра обороны два года", - сообщил Трамп на странице в Twitter.

Трамп поблагодарил Мэттиса за вклад в развитие новых вооружений и выполнения союзнических обязательств относительно других стран. Президент США также пообещал, что назовет преемника Мэттиса ближайшее время.

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Сам Мэттис написал на имя президента прошение об отставке, отмечает Reuters. Он выразил надежду на то, что президент назначит главой Пентагона человека, с которым у него будут более схожие взгляды.

Министр пожелал Трампу, чтобы в будущем США занимали четкую позицию в отношении России и Китая.

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Слухи об отставке Мэттиса ходили в Вашингтоне с октября. Тогда Трамп в интервью телеканалу CBS назвал главу Пентагона "похожим на демократа". Разногласия между президентом и министром были связаны также с Сирией.