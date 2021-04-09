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суббота, 10 апреля 2021 19:15

Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает Селфи
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В городе Дуцзянъянь китайской провинции Сычуань установили гигантскую скульптуру панды, которая "делает" селфи.

Вес арт-объекта составляет 130 т, пишет Xinhua.

Фото: Xinhua

Огромного черно-белого медведя формируют 3 млн крашеных стержней из нержавеющей стали. Панда лежит на отдельной поляне. Одну лапу она заложила за голову, 2-й держит селфи-палку. Заднюю лапу панда умостила на небольшое здание, похожее на МАФ.

Автор "селфи-панды" - нидерландский скульптор Флорентино Хофман. Он известен, в частности, инсталляциями гигантской резиновой утки-путешественницы и огромного бегемота в Лондоне.

На новый проект художника вдохновили снимки реальной панды, позирующей с людьми для фото.

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Огромная резиновая утка-путешественница, упомянутого скульптора, плавала в водах 12 городов мира, в частности, Сидней, Осака, Сан-Паулу и Амстердам. Высота объекта составляет 16,5 м. В апреле 2013-го утка зашла в гавань Виктория.

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