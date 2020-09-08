Германия отказала РФ в передаче результатов анализов Навального

Бундесвер отказался предоставить России подробности результатов анализов Алексея Навального из соображений секретности. Фото: Reuters

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене отказался предоставлять России сведения об исследовании биоматериалов Алексея Навального, в которых обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок".

Такое решение приняли из соображений секретности, сообщил официальный представитель медико-санитарной службы Бундесвера, передает "Новая газета".

"Дополнительная информация о результатах исследований может дать возможность сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера относительно соответствующих веществ. В такой чувствительной сфере это недопустимо с точки зрения безопасности и интересов ФРГ", - прокомментировали в службе вопрос о передаче данных анализов Навального по просьбе российских властей.

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20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Навального отравили веществом из группы "Новичок".