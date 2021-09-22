Германия не признает российское голосования в оккупированном Крыму

В Германии не признают выборы в Госдуму в Крыму. Фото: pexels.com

Германия не признает проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.

Она считает противозаконным участие в них жителей оккупированных районов Донбасса, заявила пресс-секретарь федерального правительства Ульрике Деммер.

"Незаконная аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, Германия не признает это. Поэтому мы, конечно, не признаем и проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - сказала она.

Выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО она назвала нарушением международного права.

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ФРГ серьезно воспринимает замечания наблюдателей и российских оппозиционных политиков о многочисленных нарушениях во время голосования и подсчета голосов. В России накануне выборов усилили давление на оппозицию и общество в целом. Потеряли принцип демократического участия в выборах.

В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта. Соединенные Штаты Америки отказались признать выборы в Госдуму России на временно оккупированных территориях Украины.