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Германия может передать вакцину другим странам

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Германия может передать вакцину другим странам
В Германии упал спрос на вакцины. Фото: Reuters

Немецкие земли хотят вернуть федеральному правительству по меньшей мере 2,3 млн доз вакцин из-за отсутствия спроса.

14 федеральных земель планируют вернуть вакцину, передает Spiegel.

Вакцины планируют передать другим странам. Минимум 30 млн доз вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson бесплатно предоставят развивающимся странам.

Правительство Баварии еще определяет количество доз вакцин, которые необходимо вернуть. Шлезвиг-Гольштейн не предоставил никакой информации. Саар не видит необходимости возвращать вакцины федеральному правительству.

Спрос на вакцины сильно упал среди населения Германии. Особенно упал спрос на препарат AstraZeneca. Федеральные земли прежде всего хотят вернуть вакцину от британо-шведского производителя.

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Земля Северный Рейн-Вестфалия отказалась от 1,05 млн доз вакцины, из которых около 922 400 от производителя AstraZeneca и 125200 от Johnson & Johnson. Баден-Вюртемберг хочет вернуть 450 тыс. доз вакцин, Гессен - 185200 доз и Саксония - 150 тыс. доз.

Срок между введением доз вакцины против коронавируса рекомендуют сократить. Это позволит увеличить количество привитых людей. Речь идет о вакцине CoronaVac, вторую дозу которой сейчас вводят через 28 дней.

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