Германия хочет добиться отмены санкций против "Северного потока-2"

"Северный поток-2" могут запустить. Фото: DW

Правительство Германии продолжит искать диалог с администрацией президента США Джо Байдена по вопросу отмены санкций против проекта строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

"После вступления в силу поправок к закону о санкциях Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA) 1 января 2021 года федеральное правительство совместно с европейскими партнерами многократно призывало к проведению консультаций на правительственном уровне", – говорится в ответе Кабинета министров ФРГ, передает DW.

Тема санкций в связи с "Северным потоком – 2" будет частью первых переговоров с новой администрацией США после того как ответственные лица будут утверждены Сенатом.

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Сейчас ряд европейских стран и США оказывают на Германию серьезное давление, пытаясь остановить реализацию проекта.