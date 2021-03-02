Германия хочет добиться отмены санкций против "Северного потока-2"

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1116
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1134
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5418
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1422
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1728
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2214
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2295
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1224
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
5
8
3
29
8
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Премьер Венгрии вакцинировался от Covid-19
Премьер Венгрии вакцинировался от Covid-19
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 306
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1584
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 675
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3699
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 747
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 900
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 05:27

Германия хочет добиться отмены санкций против "Северного потока-2"

  Комментировать
Германия хочет добиться отмены санкций против &quot;Северного потока-2&quot;
"Северный поток-2" могут запустить. Фото: DW

Правительство Германии продолжит искать диалог с администрацией президента США Джо Байдена по вопросу отмены санкций против проекта строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

"После вступления в силу поправок к закону о санкциях Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA) 1 января 2021 года федеральное правительство совместно с европейскими партнерами многократно призывало к проведению консультаций на правительственном уровне", – говорится в ответе Кабинета министров ФРГ, передает DW.

Тема санкций в связи с "Северным потоком – 2" будет частью первых переговоров с новой администрацией США после того как ответственные лица будут утверждены Сенатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" не выгоден - Байден

Сейчас ряд европейских стран и США оказывают на Германию серьезное давление, пытаясь остановить реализацию проекта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Германия хочет добиться отмены санкций против "Северного потока-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 14562
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 11646
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 9135
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 7416
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 7182
Мир
На Нобелевскую премию мира выдвинули более 300 кандидатов
На Нобелевскую премию мира выдвинули более 300 кандидатов Просмотров: 9
РФ обвинили в активном распространении дезинформации по всему миру
РФ обвинили в активном распространении дезинформации по всему миру Просмотров: 45
Самолет совершил экстренную посадку из-за злого кота
Самолет совершил экстренную посадку из-за злого кота Просмотров: 936
Лукашенко присвоил генеральское звание старшему сыну
Лукашенко присвоил генеральское звание старшему сыну Просмотров: 1368
Работник кладбища похоронил себя заживо
Работник кладбища похоронил себя заживо Просмотров: 720
Больше всего комментируют
6
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
2
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
Голосов: 14
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть