Генсек ООН вакцинировался от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал прививку от коронавируса.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

"Я получил сегодня первую дозу вакцины от Covid-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ людей к вакцине во всем мире", - отметил генсек ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто и когда в Украине получит прививки от коронавируса

71-летнему Гутеррешу ввели вакцину Moderna в одной из клиник Нью-Йорка. Вторую дозу препарата главе всемирной организации введут через некоторое время.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.



We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.



With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.



✌ for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W