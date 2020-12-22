Генпрокуратура Беларуси обвинила Тихановскую и ее соратников в экстремизме

Тихановскую и Колесникову обвиняют в экстремизме. Фото: tut.by

Генеральная прокуратура Беларуси обвинила лидеров оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и нескольких членов Координационного власти в экстремизме и захвате государственной власти.

Об этом сообщили в ТСН.

Колесникова находится за решеткой 3 месяца, а Тихановская скрывается в Литве.

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В Единой книге регистрации преступлений 20 декабря опубликован первый список из 28 материалов проверки. Единую книгу создала лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская.