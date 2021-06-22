Флаг и лозунг белорусской оппозиции собираются внести в перечень нацистской символики

В Беларуси флаг и лозунг оппозиции КГБ хочет внести в перечень нацистской символики. Фото: Белсат

Бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции хотят признать экстремистским, а лозунг "Жыве Беларусь" - приравнять к нацистскому приветствия "Хайль Гитлер".

Соответствующее постановление собирается утвердить КГБ Беларуси, сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на Telegram-канал государственного Белорусского союза журналистов.

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В документе отмечается, что такой символ "использовался карателями и полицаями".

А лозунг назван "коллаборационистским приветствием и боевым кличем" и ставится в один ряд с "нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер".

Евросоюз 21 июня согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничение ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний.