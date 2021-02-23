Фидель Кастро подал в отставку

Фидель Кастро встречается с мексиканским президентом в 2014-м / Wikipedia

24 февраля 2008-го, после длительного лечения, 82-летний Фидель Кастро, который 49 лет бессменно руководил Кубой, подал в отставку. В этот же день его брат Рауль был избран главой островной страны.

Сын крупного землевладельца, Фидель Кастро увлекся антиимпериалистическими идеями во время учебы на юридическом факультете Гаванского университета, который окончил в 1950-м как бакалавр гражданского права.

После военного переворота 1952 года, когда власть на Кубе захватил Фульгенсио Батиста, Кастро организовал группу единомышленников, с которой в 1953-м совершил неудачное нападение на военный городок в городе Сантьяго-де-Куба. Приговорен к 15 годам тюрьмы, он был освобожден за год по амнистии и выехал в Мексику, где совместно с аргентинцем Эрнесто Че Геварой, братом Раулем и Камило Сьенфуэгос организовал революционный "Движение 26 июля".

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Вернувшись на Кубу в 1956-м, Кастро начал партизанскую войну против режима Батисты, постепенно получая авторитет вождя кубинской революции, которая в 1959-м привела к свержению Батисты и создание в феврале 1959-го революционного правительства во главе с Кастро.

Обеспокоенные просоветской риторикой и намерениями национализации промышленности на Кубе, власти США организовала ряд неудачных попыток покушения на Кастро и ввели экономическое эмбарго против страны. Чтобы противостоять Америке, Кастро обратился за помощью к СССР, что спровоцировало Карибский кризис 1962-го, поставивший мир на грань ядерной войны.

Кастро провозгласил социализм и Куба стала первым в Западном полушарии государством с марксистско-ленинской идеологией. Экономика национализирована, введена однопартийная система, установлен государственный контроль над СМИ и подавлены любые проявления инакомыслия как среди оппозиции, так и среди соратников.

В 1965 году "Движение 26 июля" был преобразовано в Коммунистическую партию во главе с Кастро, который в 1976-м в дополнение к посту главы правительства стал президентом.

Надеясь преодолеть мировой капитализм, Кастро поддерживал революционные организации и марксистские правительства в Чили, Никарагуа и Гренаде, отправил кубинские войска для поддержки левых союзников в войне Судного дня против Израиля, участвовал в эфиопо-сомалийской войне и гражданской войне в Анголе.

31 июля 2006-го Фидель Кастро был госпитализирован с кровотечением в кишечнике и временно передал исполнение обязанностей на всех ключевых должностях 75-летнему брату Раулю. Однако длительное лечение не дало результатов и 24 февраля 2008 года 82-летний Фидель был вынужден подать в отставку со всех государственных постов. Умер Кастро 25 ноября 2016-го