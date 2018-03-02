ФБР взялось за Иванку Трамп

Иванка Трамп попала под прицел ФБР. Фото: 112

ФБР изучает одно из международных деловых соглашений Иванки Трамп. Проверяют, в частности, переговоры и финансирование по операциям, связанным с отелем Trump International и башней в Ванкувере.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Иванка Трамп является советником президента, поэтому проверка является стандартной процедурой.

Также ФБР внимательно изучает международные соглашения ее мужа Джареда Кушнера. Хотят определить, может ли какая-то из них представлять опасность в виде давления со стороны иностранных агентов, в том числе Китая.

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В ноябре ФБР проверяло зятя Трампа на его связи с Россией. Интерес ФБР привлек ряд встреч, которые Кушнер провел с банкиром, председателем "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым и российским послом Сергеем Кисляком. Ранее сотрудники разведки США заявили, что российские высокопоставленные чиновники и представители разведки якобы разработали план воздействия на президента США Дональда Трампа за его советников.