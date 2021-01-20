ФБР "почистила" ряды нацгвардейцев перед инаугурацией Байдена

ФБР отстранила 12 нацгвардейцев от охраны Капитолия. Фото: Reuters

От участия в инаугурации Джо Байдена отстранены не меньше 12 служащих Национальной гвардии США.

"Все 12 человек имели связи с ультраправыми группировками или размещали в интернете экстремистские высказывания", - сообщает АР со ссылкой на представителей Пентагона.

Двое военных разместили в социальных сетях "неуместные комментарии или сообщения", связанные с инаугурацией. У остальных десяти обнаружили "потенциальные проблемы, связанные с предыдущей криминальной активностью".

Все они отстранены от охраны Капитолия.

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Мероприятия в Вашингтоне по случаю инаугурации избранного президента Джо Байдена должны состояться 20 января в здании Капитолия. Для безопасности церемонии в столицу направлены около 25 000 служащих Национальной гвардии США.