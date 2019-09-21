Facebook остановил работу десятков тысяч приложений

Приложения заблокировали из-за расследования после скандала с Cambridge Analytica. Фото: Tekhno

Компания Facebook остановила работу десятков тысяч приложений в рамках расследования после скандала с Cambridge Analytica.

Количество заблокированных приложений составляет около 69 тыс., но в большинстве случаев приостановления их произошло не после серьезного расследования, а потому, что разработчики приложений не ответили на информационные запросы. Об этом сообщает Associated Press.

Facebook начала поиск программ, которые имеют доступ к данным своих пользователей, еще с марта 2018 года. В компании отметили, что запретили ряд приложений полностью и подали иски против некоторых, в том числе против южнокорейской компании по анализу данных под названием Rankwave. В апреле она подала в суд на LionMobi, базирующейся в Гонконге, и JediMobi, базирующейся в Сингапуре. Программы указанных компаний заражали телефоны пользователей соцсети вредоносным программным обеспечением.

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Как отмечается, в 2014 году, вероятно, каждый четвертое приложение могло получать доступ к данным пользователей Facebook без их ведома или согласия.

Facebook запустит собственную криптовалюту в первой половине 2020-го. Ее название - LiBr.