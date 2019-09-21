Facebook остановил работу десятков тысяч приложений

 
Ексклюзивы
1/5
Люди аплодируют и просят сфотографироваться - на львовский Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют и просят сфотографироваться - на львовский Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 3177
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1746
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 333
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2799
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 3114
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1359
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 360
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1251
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3168
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
3
6
19
8
5
Не выдержал издевательств: в Китае покончил с собой 13-летний украинец
Не выдержал издевательств: в Китае покончил с собой 13-летний украинец
Греческий язык выучила за год - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Афинах
Греческий язык выучила за год - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Афинах
Черные пляжи, цветные горы: показали сказочные пейзажи Исландии
Черные пляжи, цветные горы: показали сказочные пейзажи Исландии
Родители запустили забавный флешмоб о детях и школу
Родители запустили забавный флешмоб о детях и школу
Берут макароны с собой в путешествие, - украинка рассказала о жизни на юге Италии
Берут макароны с собой в путешествие, - украинка рассказала о жизни на юге Италии
Видео
Все видео
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Впервые сняли на видео редкого кальмара
Впервые сняли на видео редкого кальмара
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4950
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5211
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31320
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 сентября 2019
Просмотров: 315
Свободу втратити легко
Завжди повторюю: в українців та росіян – різна політична культура. Вони мають велику схильність ідентифікувати себе з царем. Ми – з тими, ...
суббота, 21 сентября 2019 14:18

Facebook остановил работу десятков тысяч приложений

  Комментировать
Facebook остановил работу десятков тысяч приложений
Приложения заблокировали из-за расследования после скандала с Cambridge Analytica. Фото: Tekhno

Компания Facebook остановила работу десятков тысяч приложений в рамках расследования после скандала с Cambridge Analytica.

Количество заблокированных приложений составляет около 69 тыс., но в большинстве случаев приостановления их произошло не после серьезного расследования, а потому, что разработчики приложений не ответили на информационные запросы. Об этом сообщает Associated Press.

Facebook начала поиск программ, которые имеют доступ к данным своих пользователей, еще с марта 2018 года. В компании отметили, что запретили ряд приложений полностью и подали иски против некоторых, в том числе против южнокорейской компании по анализу данных под названием Rankwave. В апреле она подала в суд на LionMobi, базирующейся в Гонконге, и JediMobi, базирующейся в Сингапуре. Программы указанных компаний заражали телефоны пользователей соцсети вредоносным программным обеспечением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир жалуется на сбои в Google

Как отмечается, в 2014 году, вероятно, каждый четвертое приложение могло получать доступ к данным пользователей Facebook без их ведома или согласия.

Facebook запустит собственную криптовалюту в первой половине 2020-го. Ее название - LiBr.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Facebook остановил работу десятков тысяч приложений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Во время землетрясения погибло 2,4 тыс. человек

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 50817
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
27
 Просмотров: 28423
Кто вы такая? – &quot;слуга&quot; Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
 4 Просмотров: 20782
Возле Офиса президента собрались сотни активистов: подробности
Возле Офиса президента собрались сотни активистов: подробности
 1 Просмотров: 10955
В Одессу зашел военный корабль США,
В Одессу зашел военный корабль США, Просмотров: 10107
Мир
На Трампа написали донос: подробности
На Трампа написали донос: подробности Просмотров: 1260
За супружескую измену и однополые отношения будут сажать в тюрьму
За супружескую измену и однополые отношения будут сажать в тюрьму Просмотров: 1071
Во время землетрясения погибло 2,4 тыс. человек
Во время землетрясения погибло 2,4 тыс. человек
 Просмотров: 459
Меган Маркл уехала из Великобритании
Меган Маркл уехала из Великобритании Просмотров: 522
Работники магазина креативно поиздевались с героя парковки
Работники магазина креативно поиздевались с героя парковки Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
6
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
4
"Я не хочу даже читать" - глава президентской фракции о проекте бюджета
4
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
4
Богдан предлагает разделить Нацгвардию
2
Доллар продолжает дешеветь
Голосов: 233
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua