Facebook обозначаеи публикации российских СМИ. Как это выглядит

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Соцсеть Facebook начала обозначать страницы российских СМИ, контролируемые правительством.

Компания Facebook объяснила, почему отметила российские издания.

Отметка "Это издание контролируется государством Россия" 25 мая появилось на публикациях таких СМИ: "РИА Новости", Russia Today - RT, Ruptly и Sputnik.

По словам представителей Facebook, компания считает, что содержание публикаций этих изданий может находиться под частичным или полным контролем властей.

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"Чтобы выявлять такие СМИ, компания Facebook проводит исследования и применяет специально разработанную систему оценки. Поскольку страницы подконтрольных государству средств массовой информации при поддержке властей влияют на мнения людей, компания Facebook применяет к ним особенно высокие стандарты прозрачности", - говорится в сообщении Facebook.

Соцсеть обнаруживает такие организации с помощью определений и правил, проверяя владельцев, руководителей, источники финансирования, а также процессы, которые помогают обеспечивать независимость редакционной политики.

Компания Google подала иск против Роскомнадзора за требования удалить 12 видео январских акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.