Евросоюз запретил въезд гражданам США и еще пяти стран: украинцам въезд пока разрешен

ЕС запретил въезд гражданам некоторых стран. Фото: Reuters

Европейский союз принял решение об исключении Соединенных Штатов и еще 5 стран из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусjv.

"После осмотра в соответствии с рекомендацией по постепенной отмены временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Республика Северная Македония и Соединенные Штаты Америки были удалены из списка", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Это решение не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 18 стран, в том числе Украине.

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Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на Covid-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.