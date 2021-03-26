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пятница, 26 марта 2021 03:04

Евросоюз вводит специальный "недискриминационный" паспорт для тех, кто вакцинировался

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Евросоюз вводит специальный &quot;недискриминационный&quot; паспорт для тех, кто вакцинировался
Евросоюз вводит специальные паспорта. Фото: Reuters

Лидеры Европейского союза приняли решение в срочном порядке проделать работу над предложенным Европейской комиссией недискриминационным Цифровым зеленым сертификатом, который позволит безопасно передвигаться в ЕС во время пандемии коронавируса.

"В срочном порядке должна быть проделана законодательная и техническая работа над совместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами Covid-19 на основе предложения Комиссии", - сказано в заявлении, принятом по итогам видео-конференции.

Лидеры ЕС отметили, что эпидемиологическая ситуация остается серьезной, в том числе в свете проблем, связанных с появлением новых вариантов коронавируса. "Следовательно, в настоящее время должны соблюдаться ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, принимая во внимание особую ситуацию приграничных сообществ, в то время как должен обеспечиваться беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках Единого рынка, в том числе за счет использования зеленых полос", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, лидеры считают, что следует начать приготовления к общему подходу в плане постепенного снятия ограничений с тем, чтобы обеспечить координацию усилий в условиях, когда эпидемиологическая ситуация позволит ослабить текущие меры. "Европейский Союз продолжит усиливать глобальные ответные меры на пандемию. Работа над созданием механизма обмена вакцинами должна быть быстро продолжена, чтобы дополнить и поддерживать ведущую роль COVAX в обеспечении универсального доступа и развертывания вакцин", - отмечается в заявлении.

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Европейская комиссия выступила с предложением создать цифровой зеленый сертификат для обеспечения безопасного свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии Covid-19.

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