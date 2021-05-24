Евросоюз построит центры по производству вакцин против Covid-19 в Африке

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС построит центры по производству вакцин против коронавируса в Африке / Reuters

ЕС намерен инвестировать $1,2 млрд на строительство центров по производству вакцин против Covid-19 в Африке.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, до конца года также передадут не менее 100 млн доз вакцин против коронавируса странам с низким и средним уровнем доходов. Об этом пишет ВВС.

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Урсула фон дер Ляйен выступала на саммите по проблемам с Covid-19 в Риме. Там один из ведущих производителей вакцин, Pfizer-BioNTech объявил, что сделает 2 млрд доз вакцин и продаст по доступным ценам для бедных стран в течение следующих 18 месяцев.

Встреча в итальянской столице была направлена ​​на координацию глобальных усилий на борьбе с пандемией.

Между тем, с начала пандемии Covid-19 по меньшей мере 9 человек стали долларовыми миллиардерами. Чрезмерные прибыли им принесли фармацевтические компании-монополисты, которые производят вакцины от коронавируса.