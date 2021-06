Европой распространяется наиболее заразный штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе.

Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга.

Эта разновидность коронавируса, который называют "дельта-вариант", вытеснил другие штаммы Covid-19 в ряде стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 80 людям вкололи вместо вакцины подделку

По словам Клюге, этот штамм коронавируса более заразен и может заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", - прокомментировал он.

🎥🔴 Watch LIVE as @hans_kluge and experts from WHO/Europe provide a situation update on #COVID19 in the European Region before answering questions from journalists https://t.co/dTvvRN2pSi