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четверг, 10 июня 2021 16:28

Европой распространяется наиболее заразный штамм коронавируса

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Европой распространяется наиболее заразный штамм коронавируса
В Европе распространяется заразная разновидность индийского штамма коронавируса. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе.

Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга.

Эта разновидность коронавируса, который называют "дельта-вариант", вытеснил другие штаммы Covid-19 в ряде стран.

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По словам Клюге, этот штамм коронавируса более заразен и может заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", - прокомментировал он.

Американского фармацевта 46-летнего Стивена Брандербурга приговорили к трем годам тюрьмы за то, что он намеренно вынимал вакцины против коронавируса производства Moderna из холодильника - они хранятся при низкой температуре.

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