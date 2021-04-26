Европа назвала условия въезда для туристов

Евросоюз планирует принимать туристов, привитых от Covid-19 вакцинами нового типа, уже летом текущего года.
Препараты должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет New York Times.
"Все 27 государств-членов ЕС безоговорочно примут тех, кто вакцинирован препаратами, одобренными EMA", - заявила она.
При этом глава Еврокомиссии не раскрыла сроки открытия границ ЕС.
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Власти Таиланда вдвое сократили срок карантина, который должны отбыть по прибытию иностранные туристы. Это касается только вакцинированных от Covid-19.
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