Европа назвала условия въезда для туристов

При этом глава Еврокомиссии не раскрыла точные сроки открытия границ. Фото: pixabay.com

Евросоюз планирует принимать туристов, привитых от Covid-19 вакцинами нового типа, уже летом текущего года.

Препараты должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет New York Times.

"Все 27 государств-членов ЕС безоговорочно примут тех, кто вакцинирован препаратами, одобренными EMA", - заявила она.

При этом глава Еврокомиссии не раскрыла сроки открытия границ ЕС.

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Власти Таиланда вдвое сократили срок карантина, который должны отбыть по прибытию иностранные туристы. Это касается только вакцинированных от Covid-19.