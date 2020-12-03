Еврокомиссия приняла зимнюю стратегию защиты от Covid-19

Еврокомиссия назвала 6 направлений защиты от коронавируса в холодное время года. Фото: REUTERS

В Еврокомиссии опасаются увеличения риска передачи Covid-19 в холодный период. Поэтому ЕК представила стратегию борьбы с распространением коронавируса в зимние месяцы.

"Из-за особых обстоятельств, такие как собрание в помещении стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение зимнего периода и до 2021 года, когда состоится развертывание безопасных и эффективных вакцин. После этого Комиссия даст дальнейшие указания относительно постепенной и скоординированной отмены карантинных мероприятий", - говорится в сообщении ЕК.

Также приводится шесть основных направлений по защите от коронавируса в холодное время года, которых следует придерживаться до тех пор, пока вакцины не станут широко доступными.

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Физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов в зимний период, в частности во время новогодних отпусков.

Тестирование и отслеживание контактов.

Безопасные поездки во время новогодних отпусков, подготовка к этому транспортной инфраструктуры.

Поддержка психического здоровья населения в связи с усталостью от пандемии.

Поддержка национальных планов вакцинации членов Евросоюза.

По данным сайта Worldometers всего в мире инфицировано 19 более 64 миллионов человек, из которых более 1 миллиона случаев - летальные.