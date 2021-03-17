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среда, 17 марта 2021 10:09

Еврокомиссия представит концепт Covid-паспортов: как они будут выглядеть и как их использовать

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Еврокомиссия представит концепт Covid-паспортов: как они будут выглядеть и как их использовать
Еврокомиссия представит концепцию паспортов вакцинации. Фото: tourprom

В среду, 17 марта, Еврокомиссия представит концепт паспортов вакцинации.

Как они должны выглядеть и как их использовать рассказали в ТСН.

Covid-паспорта наконец позволят открыть границы Евросоюза и восстановить путешествия по миру.

В Еврокомиссии паспорта вакцинации называют "Грин Пасс" - "Зеленый пропуск" или "Цифровой сертификат". В нем будет находиться информация о прививках, о перенесенной коронавирусной инфекции или результаты ПЦР-тестов.

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Такой паспорт будет бумажным со штрих-кодом или электронным, который будет в виде приложения на смартфоне.

Каждая страна сама будет решать, нужны ли ей Covid-паспорта и что они позволяют гражданам. Возможно государствам нужно будет создавать собственные пропуска по стандартам, которые представил Евросоюз.

Большинство инфорации пока неизвестно. Ответы на вопросы даст лично председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Всемирная организация здравоохранения выступила против плана Еврокомиссии ввести "цифровые зеленые паспорта вакцинации".

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Дата
17
марта

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