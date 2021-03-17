Еврокомиссия хочет дать шанс российской вакцине от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Пригласите психологов - кто должен создавать школьные учебники
Пригласите психологов - кто должен создавать школьные учебники
Просмотров: 45
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 648
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 252
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1323
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3744
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 711
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3744
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2727
Фото
Все фото
5
5
3
6
3
Пышнотелая блогер уменьшила гигантские ягодицы: фото до/после
Пышнотелая блогер уменьшила гигантские ягодицы: фото до/после
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Бодибилдер женился на секс-кукле с телом курицы
Бодибилдер женился на секс-кукле с телом курицы
День святого Патрика: 5 неожиданных фактов о празднике
День святого Патрика: 5 неожиданных фактов о празднике
Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше &quot;автошоу&quot;
Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше "автошоу"
Видео
Все видео
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни
Соперник случайно трижды упал: как Лукашенко победил в гонке Минской лыжни
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 432
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 918
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2826
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 63
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
среда, 17 марта 2021 17:22

Еврокомиссия хочет дать шанс российской вакцине от Covid-19

  Комментировать
Еврокомиссия хочет дать шанс российской вакцине от Covid-19
Еврокомиссар выступил за утверждение российской вакцины от коронавируса на территории ЕС. Фото: gazeta.ru

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" похвалил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он выступил за то, чтобы производить препарат на территории Европы.

Об этом политик заявил во время пресс конференции с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я думаю, "СпутникV" - хорошая вакцина, потому что в России хорошие ученые. У меня нет причин в этом сомневаться", - прокомментировал Бретон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министра отправили в отставку. Виновата российская вакцина от Covid-19

По его словам, он надеется на утверждение 5 вакцины от коронавируса на территории Европы.

"Почти все мощности сейчас используются для производства вакцин, которые уже утверждены. Но, если речь идет о других вакцины, думаю, нам стоит помочь России", - заявил Бретон.

Европейский регулятор по медпрепаратам EMA пока не утвердил российскую вакцину на территории ЕС. Сейчас такую ​​возможность рассматривают.

В целом "Спутник V" утвержден в 46 странах мира.

Россию и Китай обвинили в использовании вакцины от Covid-19 в пропагандистских целях. Такие обвинения прозвучали со стороны президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еврокомиссия хочет дать шанс российской вакцине от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили 1 Просмотров: 12250
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 9738
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 9288
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 9099
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 8127
Мир
ВОЗ прокомментировала безопасность вакцины от AstraZeneca
ВОЗ прокомментировала безопасность вакцины от AstraZeneca Просмотров: 18
Украина без европейской вакцины и вагнергейт - что о нас пишет мировая пресса
Украина без европейской вакцины и вагнергейт - что о нас пишет мировая пресса Просмотров: 225
Российский рубль начал стремительно падать после высказываний Байдена о Путине
Российский рубль начал стремительно падать после высказываний Байдена о Путине Просмотров: 576
Россиянин прыгнул с высоты 27 м с прикрепленным к ягодицам канатом
Россиянин прыгнул с высоты 27 м с прикрепленным к ягодицам канатом Просмотров: 405
Новые санкции США против России могут касаться Кремля
Новые санкции США против России могут касаться Кремля Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
2
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
2
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
1
Посигналил кортежу президента. Полиция вынесла предупреждение нардепу
Голосов: 106
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть