Еврокомиссия хочет дать шанс российской вакцине от Covid-19

Еврокомиссар выступил за утверждение российской вакцины от коронавируса на территории ЕС. Фото: gazeta.ru

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" похвалил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он выступил за то, чтобы производить препарат на территории Европы.

Об этом политик заявил во время пресс конференции с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я думаю, "СпутникV" - хорошая вакцина, потому что в России хорошие ученые. У меня нет причин в этом сомневаться", - прокомментировал Бретон.

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По его словам, он надеется на утверждение 5 вакцины от коронавируса на территории Европы.

"Почти все мощности сейчас используются для производства вакцин, которые уже утверждены. Но, если речь идет о других вакцины, думаю, нам стоит помочь России", - заявил Бретон.

Европейский регулятор по медпрепаратам EMA пока не утвердил российскую вакцину на территории ЕС. Сейчас такую ​​возможность рассматривают.

В целом "Спутник V" утвержден в 46 странах мира.

Россию и Китай обвинили в использовании вакцины от Covid-19 в пропагандистских целях. Такие обвинения прозвучали со стороны президента Европейского совета Шарля Мишеля.