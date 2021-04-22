Еврокомиссия готовит судебное разбирательство против AstraZeneca

На AstraZeneca готовят иск в суд. Фото: Reuters

Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против компании по производству вакцин от коронавируса AstraZeneca.

Причиной стали проблемы с доставкой препаратов, пишет Politico.

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На встрече представителей стран сообщества в среду, 21 апреля, подняли вопрос доставки вакцины. Комиссия поддержала подачу иска против производителя.

По словам представителей ЕС, обещанные поставки потерпели провал. Суть судебного разбирательства заключается в том, чтобы предоставить странам-заказчицам указанное в контракте количество доз вакцин.

На этой неделе наступит крайний срок, к которому страны ЕС должны подписать начало судебного разбирательства.

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