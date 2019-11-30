"Это не заявление, это оскорбление": во Франции просят объяснить слова Эрдогана о Макроне

Турецкого посла вызвали в МИД Франции. Фото: glavcom

Министерство иностранных дел Франции вызвало турецкого посла для объяснений оскорбительного высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.

В администрации президента Франции отреагировали на высказывания Эрдогана следующим образом: "Требуем прояснить: это не заявление, это оскорбление". Об этом сообщает Le Monde.

"В Министерство иностранных дел Франции вызвали посла Турции после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому президенту Эмманюэлю Макрону "проверить голову", - сказано в сообщении.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО. Посоветовал ему "проверить голову".