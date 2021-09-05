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воскресенье, 05 сентября 2021 13:09

"Это не Сербия": в Черногории проходят массовые протесты
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Народ Черногории протестует. Митингующие недовольны тем, что в стране состоится интронизация архиепископа Сербской церкви
Фото: reuters.com
Народ Черногории протестует. Митингующие недовольны тем, что в стране состоится интронизация архиепископа Сербской церкви
Народ Черногории протестует. Митингующие недовольны тем, что в стране состоится интронизация архиепископа Сербской церкви
Народ Черногории протестует. Митингующие недовольны тем, что в стране состоится интронизация архиепископа Сербской церкви
Народ Черногории протестует. Митингующие недовольны тем, что в стране состоится интронизация архиепископа Сербской церкви

В Черногории вспыхнули массовые акции протеста. Граждане недовольны интронизацией сербского архиепископа, которая происходит в стране.

Митингующие хотят сорвать интронизацию. К этому их призвал президент Мило Джуканович, сообщает BBC News.

Глава государства находится в конфликте с Сербской православной церковью, ведь она поддержала на выборах оппозицию. По его словам, церковь пытается подорвать независимость Черногории и вернуть ее под контроль Сербии.

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Участники акций вступают в противостояние с силовиками и перекрывают дороги. Демонстранты в городе Цетин бросали в полицейских камни вблизи монастыря, где должна состояться церемония.

Люди на улицах кричат ​​"Это не Сербия" и "Да здравствует Черногория". Силовики пытаются разогнать демонстрантов.

Митрополит прилетел в Черногорию на вертолете, чтобы обойти протестующих. Существует информация, что церемония интронизации уже началась.

В Кабуле женщины провели акцию протеста против "Талибана". Их разогнали слезоточивым газом и выстрелами в воздух. Одну женщину тяжело ранили в голову.

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