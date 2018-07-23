"Это большая выдумка" - Трамп сделал неожиданное заявление в сторону России

Автор: Радио Свобода Дональд Трамп назвал влияние России на выборы в США ложью

Президент США Дональд Трамп неожиданно снова назвал попытки России повлиять на избирательный процесс во время кампании-2016 ложью. Хотя ранее неоднократно соглашался с выводами разведки.

Роль России в избирательной кампании - выдумка, написал Трамп в своем Twitter.

"Получается, президент Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему. А еще потому, что он считал, что победит нечестная Хиллари", - написал Трамп.

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Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встреча главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м.