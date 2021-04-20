"Есть инструменты, чтобы взять коронавирус под контроль" - ВОЗ

В мире выявлено более 141 млн случаев заражения коронавирусом. Фото: Reuters

Пандемию коронавируса скоро получится сдерживать.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано", — заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет "Интерфакс".

При этом он выразил обеспокоенность темпами распространения Covid-19 среди людей 25-59 лет во всем мире.

Также в ВОЗ отмечают рост числа зараженных коронавирусом во всех возрастных группах, в которых раньше не наблюдались большие показатели. В некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Причиной тому называют социальные контакты.

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Сейчас во всем мире выявлено более 141 млн случаев заражения коронавирусом.