Есть что скрывать: Россия снова засекретила документы периода Второй мировой

Сергей Шойгу сделал архивы Великой Отечественной войны засекреченными. Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отменил приказ предшественника Анатолия Сердюкова "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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В 2007 году экс-министр обороны РФ Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной войны. Исследователи и историки получили ​свободный доступ к неизвестным ранее документам. Тогда стало известно о многочисленных потерях СССР в период войны.

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