Еще одна страна запретила полеты из Беларуси

Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси.
Авиационные власти запретили зарегистрированным в Беларуси компаниям использовать воздушное пространство и аэропорты Кипра, передает Cyprus Mail.
Зарегистрированным на Кипре авиакомпаниям рекомендовали не входить в белорусское воздушное пространство или осуществлять рейсы в и из Беларуси.
Ограничения не применяются в случае чрезвычайных ситуаций гуманитарной и медицинской помощи.
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Большинство соседей Беларуси и других европейских стран отменили рейсы в Беларусь.
Воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе почти все соседи Беларуси. Об этом сообщило издание Tut.by.
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