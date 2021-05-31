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понедельник, 31 мая 2021 22:20

Еще одна страна запретила полеты из Беларуси

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Еще одна страна запретила полеты из Беларуси
Кипр запретил полеты из Беларуси. Фото: pexels.com

Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси.

Авиационные власти запретили зарегистрированным в Беларуси компаниям использовать воздушное пространство и аэропорты Кипра, передает Cyprus Mail.

Зарегистрированным на Кипре авиакомпаниям рекомендовали не входить в белорусское воздушное пространство или осуществлять рейсы в и из Беларуси.

Ограничения не применяются в случае чрезвычайных ситуаций гуманитарной и медицинской помощи.

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Большинство соседей Беларуси и других европейских стран отменили рейсы в Беларусь.

Воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе почти все соседи Беларуси. Об этом сообщило издание Tut.by.

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