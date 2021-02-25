Еще одна страна заговорила о Covid-паспортах

Для туристов хотят ввести "паспорт вакцинации". Фото: Укринформ

Правительство Греции призывает страны ЕС ввести сертификаты вакцинации от Covid-19 - чтобы способствовать восстановлению туристической отрасли.

"ЕС должен немедленно ввести сертификат о прививках. Люди должны как можно скорее знать, смогут ли они поехать на летние каникулы в этом году", - сказал министр туризма Греции Гарри Теохарис, сообщает CNN.

По его словам, надо ускорить принятие решений по протоколах безопасного передвижения граждан в пределах Евросоюза.

Гражданам Греции, которые сделали прививку от коронавируса, выдают цифровой сертификат. Такую практику власти страны хотят распространить на все евросообщество.

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"Наша цель - просто освободить тех, кто приобрел иммунитет, от повторного тестирования на Covid-19 при въезде в Грецию", - добавил греческий чиновник.

Пока в ЕС нет решения о применении единого "паспорта вакцинации". В частности, Греция планирует пускать в страну туристов без обязательного Covid-теста на границе при наличии у них соответствующего сертификата. Ранее о введении сертификата вакцинации против коронавируса сообщили Дания и Швеция.