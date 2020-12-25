Еще одна страна получила партию вакцины против Covid19

Италия получила первую партию вакцины. Фото: Reuters

Власти Италии доставили в страну первые партии вакцины против коронавирусной ифнекции.

Процесс вакцинации в стране начнется 27 декабря, сообщает Интерфакс.

"Партия из примерно 10 тыс. Доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Рим из Бельгии. В ближайшие дни в страну завезут еще несколько партий этого препарата, а 27 декабря в Италии, одновременно с другими странами ЕС, начнут вакцинировать население", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что развозить вакцину по Апеннинах будут на 11 самолетах, 73 вертолетах, 360 грузовиках. Охрану вакцины обеспечивать военнослужащие.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 035 новых больных коронавирусом. Из них детей - 484, медработников - 388. Всего, по состоянию на утро 25 декабря, имеем 58874 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2739 госпитализированы, а 186 пациентов умерли за последние сутки.