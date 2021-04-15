Еще одна страна ослабила карантин

Швейцария ослабила карантин. Фото: Сегодня

Правительство Швейцарии приняло решение о смягчении карантина со следующей недели.

Ресторанам позволят открыть террасы, кинотеатрам, театрам и концертным площадкам также будет разрешено принимать гостей с понедельника, 19 апреля, однако с соблюдением дистанции и масочного режима, сообщает Reuters.

С соблюдением ограничений позволят проводить спортивные мероприятия.

Университеты и центры образования для взрослых могут возобновлять очные занятия - также с ограничениями.

Эти шаги правительство делает, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в стране в последние дни.

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В мире за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 679 тыс. человек. Общее количество больных в мире составляет 136 990 000.