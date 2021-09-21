Еще одна страна не признала российских выборов в Крыму

В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. Фото: qha.com.ua

Турция не признает аннексию Крыма, поэтому результаты российских выборов на полуострове не имеют для нее юридической силы.

"Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, которые состоялись в Крыму 17-19 сентября 2021, не имеют юридической силы для Турции", - сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Танжу Бильгич.

К выборам привлекали жителей оккупированных РФ Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, прошедших на территории оккупированного Крыма. Все причастные к этому псевдоголосованию документируются. Среди них - официальные представители РФ, граждане Украины, которые нарушили отечественное законодательство и помогали стране-агрессору.