Еще один президент назвал Путина убийцей

Президента России Владимира Путина можно назвать убийцей. Такое мнение высказали президенты двух стран - США и Литвы. Фото: Kemlin.ru

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что может назвать президента России Владимира Путина убийцей.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

"К сожалению, так", - сказал президент Литвы, передает DELFI.

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По его словам, Россия не уважает территориальную целостность соседних государств, таких как Украина.

"Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежение правом наций на самоопределение, пренебрежением территориальной целостностью своих соседей, которое Кремль в последнее время довольно демонстративно проявляет", - сказал Науседа.

Также он отметил, что в России режим "явно дрожит перед лицом растущей оппозиции", пытается ее подавить и "самым жестоким образом" преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный.

Президент США Джо Байден во время интервью американскому телеканалу назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит цену за вмешательство в выборы Штатов.