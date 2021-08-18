ЕС вынужден пойти на диалог с "Талибаном" - Боррель

Боррель заявил, что ЕС будет разговаривать с "Талибаном". Фото: European Union

Европейский Союз будет вынужден пойти на диалог с исламистским движением "Талибан", который захватил власть в Афганистане.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после видеоконференции министров иностранных дел стран-членов ЕС, пишет DW.

"Талибы выиграли войну, поэтому нам придется с ними разговаривать", - прокомментировал он.

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Такое решение приняли, чтобы предотвратить миграционную катастрофу и гуманитарный кризис. Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов со всего мира, добавил Боррель.

Также Европейский Союз не собирается официально признавать власть "Талибана".

Исламистское движение "Талибан" за 20 лет могло измениться и иметь в приоритете мирные настроения, уверен начальник Генштаба Великобритании Ник Картер. Он предположил, что талибам можно "дать шанс", потому что они впервые заговорили о выходе из тени.