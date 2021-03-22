ЕС ввели новые санкции против России за нарушение прав человека

Европейский Союз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи за нарушения прав человека.
Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк в Twitter.
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Имена людей, против которых ввели ограничения, будут опубликованы в официальном журнале ЕС. Санкции утвердили против 11 человек.
"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритрее, Северной Корее, Южного Судана и Ливии", - заявил журналист.
EU human rights sanctions now adopted. 11 ppl and 4 entities from #China #Russia #Eritrea #NorthKorea #SouthSudan & #Libya. Names to be published in the official journal later today— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 22, 2021
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