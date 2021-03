ЕС ввели новые санкции против России за нарушение прав человека

Европейский Союз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи за нарушения прав человека.

Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк в Twitter.

Имена людей, против которых ввели ограничения, будут опубликованы в официальном журнале ЕС. Санкции утвердили против 11 человек.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритрее, Северной Корее, Южного Судана и Ливии", - заявил журналист.

