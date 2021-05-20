ЕС разрешил въезд вакцинированным от коронавируса туристам

ЕС разрешил вакцинированным людям въезд в Европу. Фото: Reuters

Совет Европейского Союза разрешила въезд на территорию ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам.

Об этом сообщила пресс служба Совета ЕС.

Также разрешили въезд иностранцам, которые прошли курс вакцинации за две недели до поездки. Перед путешествиями в Европу туристы должны получить две дозы вакцины от коронавируса, которые одобрило Европейское агентство лекарственных средств или Всемирная организация здравоохранения.

В настоящее время EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом ВОЗ одобрила также китайскую вакцину от Sinopharm.

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Страны ЕС также смягчили ограничения на въезд для туристов из стран, в которых число заражений Covid-19 за последние две недели не превышает 75 на 100 тыс. населения. Также учитывают динамику распространения вируса, общее число сделанных тестов и положительную долю из них, наличие доверия к официальной информации.

На граждан и резидентов стран ЕС запрет на въезд распространяться не должен, однако их даже после вакцинации могут обязать сдавать тесты или отбывать требуемый срок в карантине.

Евросоюз одобрил открытие границ для вакцинированных от коронавируса туристов.