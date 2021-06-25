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пятница, 25 июня 2021 15:55

ЕС продлил санкции против России еще на полгода

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ЕС продлил санкции против России еще на полгода
ЕС продлил санкции против РФ. Фото: Reuters

Европейский Союз утвердил продление пакета экономических санкций против России за аннексию Крыма.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

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Соответствующее решение продолжения санкционных ограничений приняли на фоне разговоров о возможном приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС.

"На фоне всех переговоров о выводах саммита по России вчера вечером, 24 июня, лидеры ЕС также дали зеленый свет продлению на шесть месяцев экономических санкций против России из-за аннексии Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Санкции длятся уже семь лет", - написал журналист.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Встретиться в таком формате европейские лидеры готовы, чтобы попытаться улучшить отношения с РФ. Встреч в таком формате не было с 2014 года, когда Россия начала военную агрессию против Украины и аннексировала Крым.

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Дата
25
июня

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