ЕС предупредил Беларусь о последствиях через посаженый самолет

В Беларуси экстренно посадили "заминированный" самолет и арестовать топ-оппозиционера на борту. Фото: dsnews.ua

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.

Об этом сообщает Европейская правда.

"Заставлять до посадки в Минске рейс из Афин в Вильнюс - категорически неприемлемо. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", - заявила она в своем Twitter .

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"Призываем власти Беларуси немедленно отпустить самолет и всех пассажиров. По поводу этого инцидента необходимое расследование ICAO", - отреагировал президент Евросовета Шарль Мишель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это явно операцией спецслужб Беларуси. Она отметила также, что Протасевичу, которого в Беларуси обвиняют в терроризме, грозит смертная казнь.

Белсат пишет, что хотя Протасевича внесли в "террористический список", официально ему не предъявляли обвинения в терроризме.

В аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер, который двигался по маршруту Афины-Вильнюс. Пилоты самолета сообщили о минировании.

Позже в пресс-службе аэропорта уточнили, что информация о взрывном устройстве после проверки не подтвердилась.