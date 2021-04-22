ЕС отказался от закупки 100 млн доз вакцины AstraZeneca

ЕС отказался от покупки дополнительных доз вакцины от AstraZeneca. Фото: Reuters

Европейская комиссия отказалась от закупки дополнительных 100 млн доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Дополнительные препараты были предусмотрены действующим контрактом, пишет Reuters.

По словам спикера Еврокомиссии, крайний срок исполнения опциона уже закончился, поэтому ЕС не будет его выполнять.

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Еврокомиссия купила 300 млн доз вакцины согласно контракту. 100 млн доз препарата шли в виде дополнительного заказа.

Проблемы с поставками вакцины от Covid-19 начались в январе 2021 года. AstraZeneca к концу первого квартала доставила в страны ЕС 30 млн доз вместо 100 млн доз, предусмотренных контрактом с ЕС. Из-за дефицита вакцины проведения кампании по иммунизации в странах ЕС серьезно затормозилось.

Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против компании по производству вакцин от коронавируса AstraZeneca.