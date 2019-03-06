ЕС наказал Россию за захват украинских моряков

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Послы ЕС согласовали санкции против восьми россиян, которых обвиняют в захвате 24-х украинских военных у берегов аннексированного Крыму.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"Решение официально оформят на следующей неделе. Санкции против 163 человек и 44 предприятий также продолжат еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении.

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Решение ЕС уже отреагировал президент Украины Петр Порошенко.

"Поздравляю решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый" азовский пакет "санкций против России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - написал он в Facebook.

И добавил, что в ближайшее время планирует посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО.

Речь идет о расширении "черного списка" ЕС на 8 человек. Они не смогут иметь счета в ЕС, посещать страны ЕС и вести там бизнес.

Также против России до конца июля 2019-му действуют такие ограничения против Кремля:

♦ ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

♦ запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

♦ запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

♦ ограничение доступа России к некоторым чувствительных технологий и услуг, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие нескольких пакетов санкций, введенных против Российской Федерации администрацией Барака Обамы из-за оккупации Россией Крыма. Санкции ввели из-за действий и политику лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине.