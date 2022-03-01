Эрдоган высказал свою позицию в отношении России и Украины

Нападение России на Украину неприемлемо – Эрдоган. Фото: anna-news.info

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Украину и Россию к разрешению конфликта мирным путем

"Мы решили использовать полномочия, предоставленные нашей стране в соответствии с конвенцией Монтре, чтобы предотвратить эскалацию кризиса. Мы выступаем за уважение к суверенитету, политической и территориальной целостности Украины. Мы считаем нападение России неприемлемым и ценим борьбу украинского народа", - сказал Эрдоган, пишет Укринформ.

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В то же время, он призвал Украину и Россию к разрешению конфликта мирным путем и напомнил, что Турция готова выступить посредником в этом процессе.

"Турция выполнила свои обязанности в рамках институтов и альянсов, частью которых она, в частности ООН, НАТО и ЕС, и будет продолжать это делать в будущем. Конечно, мы не пойдем на компромисс со своими национальными интересами. Мы не будем пренебрегать региональными и глобальным балансом. Поэтому говорим, что не откажемся ни от Украины, ни от России", - сказал Эрдоган.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.