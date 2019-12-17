Экс-боец открыл правду об убийствах критиков Лукашенко

dw Юрий Гаравський признался, что стал участником убийств критиков Лукашенко

Экс-офицер Спецотряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский рассказал, что по меньшей мере в 1999-2003 годах в стране якобы существовала практика внесудебных убийств местных оппозиционных политиков и критиков власти и непосредственно призидента Александра Лукашенка.

Он со сослуживцами "по приказу сверху" в 1999-м похитили и убили экс-главу МВД Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу ЦИК страны Виктора Гончара и лояльного к оппозиции бизнесмена Анатолия Красовского, пишет Deutsche Welle.

Он утверждает, что может показать на карте места захоронений Захаренко, Гончара и Красовского, двоих первых - "с точностью до метра".

Об этом Гаравский сообщил после того, как около года назад получил статус беженца в од-ной из стран ЕС, которая не называется.

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Гаравский не может точно сказать, их ли подразделение убило журналиста Дмитрия Завадского: "но в день его пропажи мои ребята выходили на работу, хотя не должны были - у них тоже был выходной". Двое экс-офицеров МВД осуждены на пожизненное за убийство Завадского и еще пяти человек.

Гаравский говорит, что осужденные не убивали журналиста, "это для меня нонсенс".

На днях главой администрации президента Беларуси назначен первый заместитель председателя КГБ генерал-майора Игоря Сергиенко. "Что касается Администрации президента, то, Игорю Петровичу, я остановился на вашей кандидатуре. Много было дискуссий, разговоров. Что меня склонило всего - ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота , политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим володиетепрезидент Беларуси подчеркнул, что считает Сергиенко патриотом, преданным своему делу ", сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.