Единые паспорта вакцинации появятся к лету - Меркель

Ангела Меркель заговорила о создании единых паспортов вакцинации. Фото: Reuters

25 и 26 марта пройдет Саммит ЕС, на котором обсудят создание единых Covid-паспортов для граждан Евросоюза.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы будем говорить о новых шагах по развитию так называемого цифрового зеленого сертификата, который должен появиться к лету и с которым можно будет дальше вести учет того, был человек привит или нет", - прокомментировала Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссия представит концепт Covid-паспортов: как они будут выглядеть и как их использовать

По ее словам, параллельно будут разрабатывать политические и технические аспекты.

"Это нелегкая задача, потому что мы должны определить, какие права связаны с этим сертификатом", - заявила она.

Документ будут выдавать тем, кто вакцинировался от коронавируса или получил отрицательный результат теста, или уже выздоровел. Паспорта планируют использовать для свободного передвижения по Европе.

Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса.